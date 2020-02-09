Поліція ліквідувала військового, який застрелив 25 людей в Таїланді

Фото: військовий, який влаштував стрілянину (twitter.com lattebbrook)

Його застрелили на території торгового центру

Поліція Таїланду ліквідувала військовослужбовця, який влаштував стрілянину в місті Накхонратчасима і вбив 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стрілка вбили в торговому центрі Terminal 21 на північному сході країни, де він переховувався від правоохоронців більше 17 годин.

В результаті стрілянини 25 осіб загибли та 63 отримали ранениия. Серед загиблих є військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що число жертв зросло до 21, а постраждалих - до 33.

Військовослужбовець спочатку відкрив стрілянину на території військової частини. Він вбив трьох людей - свого командира, ще одного військового та 63-річну жінку.



Потім сів в автомобіль і попрямував в центр міста. По дорозі він розстрілював перехожих. Згодом він захопив заручників у торговому центрі Terminal 21.

РБК-Україна писало, що правоохоронці встановили особу військового, який влаштував стрілянину в торговому центрі. Нападником виявився 32-річний військовослужбовець Джакрапант Томма.