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В Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню, де лікують 45 пацієнтів

Новость на русском → Красногорівка, Середа 05 травня 2021 11:10
В Донецькій області бойовики обстріляли COVID-лікарню, де лікують 45 пацієнтів Фото: в Донецькій області обстріляли лікарню (facebook.com/marinskavca)
Автор: Анастасія Рокитна

В міста Красногорівка (Донецька область) обстріляли центральну районну лікарню. В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Мар'їнської міської військово-цивільної адміністрації.

Повідомляється, що зараз там лікують 45 пацієнтів.

"Вчора вночі місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня", - йдеться у повідомленні.

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає. Повні обставини події встановлюються.

Фото: в Донецькій області обстріляли лікарню (facebook.com/marinskavca)

Нагадаємо, бойовики вперше за рік обстріляли автомобіль наглядової групи на Донбасі.

Зазначимо, голова Прикордонної служби Сергій Дейнеко пояснив, чому Україна не збиває вертольоти РФ, які порушили кордон.

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