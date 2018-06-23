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Інтерв'ю

Поліція Києві повідомила подробиці нападу на автомобіль біля метро "Теремки"

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 09:34
Фото: пошкоджене авто (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: пошкоджене авто (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція не підтвердила стрілянину

Поліція Києві повідомила подробиці нічного нападу на автомобіль біля метро "Теремки". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Вказана подія сталася у Голосіївському районі міста, внаслідок нападу ніхто не постраждав. 

Як зазначили у поліції, заявник повідомив, що четверо невідомих підбігли до буса і пошкодили вікна та колеса, при цьому ніби було чути постріли. 

"Поліцейські з'ясували, що автомобіль потерпілого, яким він здійснює нерегулярні перевезення в Одеську область, був припаркований поблизу станції метро "Теремки".  З його слів, до автівки підійшли четверо чоловіків, які  почали бити мікроавтобус і стріляти, а потім вони сіли в іномарку та втекли. Під час огляду місця події правоохоронці не виявили стріляних гільз і характер пошкоджень автомобіля не підтверджує стрілянину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, механічні пошкодження могли бути спричинені битою або телескопічною палицею. Наразі проводяться першочергові слідчі дії для затримання зловмисників.

 

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері 22 червня у Києві біля станції метро "Теремки" невідомі обстріляли автомобіль Mercedes Sprinter

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Теги публікації: Київ, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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