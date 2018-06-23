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Интервью

Полиция Киеве сообщила подробности нападения на автомобиль возле метро "Теремки"

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 09:34
Фото: поврежденное авто (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: поврежденное авто (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция не подтвердила стрельбу

Полиция Киеве сообщила подробности ночного нападения на автомобиль возле метро "Теремки". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Указанное событие произошло в Голосеевском районе города, в результате нападения никто не пострадал.

Как отметили в полиции, заявитель сообщил, что четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса, при этом якобы были слышны выстрелы.

"Полицейские выяснили, что автомобиль потерпевшего, которым он осуществляет нерегулярные перевозки в Одесскую область, был припаркован вблизи станции метро "Теремки". С его слов, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись. Во время осмотра места происшествия правоохранители не обнаружили стреляных гильз и характер повреждений автомобиля не подтверждает стрельбу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, механические повреждения могли быть нанесены битой или телескопической палкой. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для задержания злоумышленников.

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 22 июня в Киеве возле станции метро "Теремки" неизвестные обстреляли автомобиль Mercedes Sprinter.

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Теги публикации: Киев, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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