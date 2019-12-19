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Поліція у Києві продовжує працювати у посиленому режимі

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Правоохоронці забезпечують правопорядок під час акцій протесту

У четвер, 19 грудня, правоохоронці продовжують посилено забезпечувати правопорядок та безпеку в центрі Києва під час проведення акцій протесту. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Повідомляється, що у центрі столиці під час проведення масових заходів несуть службу у посиленому режимі співробітники поліції, військовослужбовці Нацгвардії, рятувальники, кінологи та вибухотехніки.

Зазначається, що правоохоронці працюють у посиленому режимі, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення акцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді створять тимчасову слідчу комісію з розслідування сутичок під будівлею парламенту, які сталися у вівторок, 17 грудня. Створення ТСК підтримали голови всіх парламентських фракцій на засіданні комітету.

Як писало РБК-Україна, 17 грудня акції протесту під будівлею парламенту переросли в зіткнення, в результаті яких постраждали журналісти, правоохоронці та демонстранти. За даними МВС, у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Правоохоронці затримали 26 осіб, однак згодом їх відпустили.

Крім того, за фактом сутичок в урядовому кварталі поліція готує підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям

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