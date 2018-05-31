Поліція Києва порушила справу за фактом ДТП з дитиною

Дитину з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталося увечері 31 травня, з поліцейським спецавтомобілем, в якому постраждав 13-річний хлопчик. Про це інформує пресс-центр поліції Києва.

Повідомляється, що поліцейський автомобіль виконував спецзавдання.

Автомобіль "Фольксваген" збив хлопчика, який їхав на велосипеді. ДТП сталося на вулиці Григоренка у Дарницькому районі близько 21 години.

"За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. На місці працює слідчо-оперативна група, працівники районної прокуратури та управління внутрішньої безпеки. Проводиться огляд місця аварії та встановлюються всі обставини ДТП. Після проведення першочергових слідчих дій буде визначено орган, який буде проводити розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в адміністрації президента заявили, що машина, яка збила дитину в ДТП 31 травня, не є частиною президентського кортежу.

Відзначимо, за словами очевидців, у винуватця ДТП, яке сталося в Києві, були документи держслужбовця.

"Дитина разом з велосипедом відлетіла метрів на 300. У терміновому порядку потерпілого госпіталізували", - йдеться в повідомленні.