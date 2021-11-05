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Поліція Києва розслідує протидію будівництву на Микільській Слобідці

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 16:12
Поліція Києва розслідує протидію будівництву на Микільській Слобідці Фото: поліція Києва розслідує протидію будівництву на Микільській Слобідці (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Протидія законної господарської діяльності на Микільській Слобідці розслідується Дніпровським управлінням поліції під процесуальним керівництвом Прокуратури у рамках кримінального провадження за ст. 206 КК України (частина

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Як зазначає видання, група осіб чинить протидію законній господарській діяльності ТОВ "Нова Слобідка" шляхом протиправної вимоги припинити займатися господарською діяльністю, захопленням земельного та об'єктів будівництва, що знаходяться на ній, а також шляхом незаконного припинення та обмеження діяльності на цих об'єктах та обмеження доступу.

Усі особи, які активно перешкоджали власнику ділянки (ТОВ "Нова Слобідка") протягом останніх трьох місяців користуватися своєю приватною власністю були встановлені та ідентифіковані представниками поліції.

Таким чином, за сукупністю зібраних доказів та матеріалів правоохоронними органами вже зареєстровано відповідне кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Наразі всі факти протиправної діяльності організованої групи зловмисників, як виконавців, так і їх організаторів та підбурювачів, у кількості понад 15 осіб, якими вже офіційно завдано власнику матеріальних збитків на суму 32 млн грн, розслідуватимуться в рамках цього кримінального провадження.

Група осіб чинить протидію законній господарській діяльності ТОВ "Нова Слобідка" шляхом протиправної вимоги припинити займатися господарською діяльністю, захопленням земельної ділянки та об'єктів будівництва, що знаходяться на ній, а також шляхом незаконного припинення та обмеження діяльності на цих об'єктах та обмеження доступу.

Кримінальну справу відкрито саме за частиною 2 статті 206, санкція якої передбачає, що протидія законній господарській діяльності щодо змови групою осіб, поєднана з пошкодженням майна, карається штрафом, який на сьогодні становить від 255 до 425 тис. грн, обмеженням волі на строк від трьох до трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років відповідно.

Як повідомлялось, перший заступник директора департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Михайло Буділов підтвердив, що у ТОВ "Нова Слобідка" є необхідні документи для проведення будівництва за адресою вул. Микільсько-Слобідська 7-9, на ділянці, що знаходиться в приватній власності компанії.

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