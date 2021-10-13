Блокування доступу до власності інвестора "Нова Слобідка" спричинило збитки у 32 млн гривен

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката, правозахисника Євгена Солодка під час прес-конференції.

"На сьогодні всі особи, які активно перешкоджають власнику ділянки користуватися своїм приватним майном встановлені та ідентифіковані. Також встановлено всі транспортні засоби, їх водії та керівники, які давали команди на підвезення відповідних блоків. Все це відповідним чином оформлено та внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Порушено кримінальне провадження, що наразі розслідується. Оцінено заподіяні збитки на суму, що становить понад 30 млн грн. Всі ці гроші ми плануємо стягнути через суд", - сказав адвокат, правозахисник Євген Солодко.

ТОВ "Нова Слобідка" має в приватній власності 1,5 га землі, куплених офіційно у міста за ринкову вартість.Проте на в'їзді до ділянкі з'явилися бетонні блоки і вони були привезені за допомогою комунальних підприємств, як стверджують місцеві жителі і представники КП "Муніципальна варта", яка займається безпосередньою охороною цих бетонних блоків.

Адвокат Наталія Дюбенкова повідомила, що ТОВ "Нова Слобідка", незважаючи на наявність всієї дозвільної документації на будівництво, поки не може вільно розпоряджатися своєю власною земельною ділянкою.

"ТОВ "Нова Слобідка" має всі необхідні дозвільні документи для здійснення будівництва на даній земельній ділянці, в тому числі, всі вихідні дані. Зараз оточення мера і певні посадові особи вводять в оману, як мера, так і його команду щодо ситуації й відомостей стосовно містобудівних умов та обмежень, що отримав замовник будівництва ТОВ "Нова Слобідка", - сказала вона.

Дюбенкова сказала, що допоки завідомо неправдиву інформацію певні посадові особи доносять до керівництва міста, і безпосередньо до мера Кличко, ця ситуація залишається дуже резонансною.

"В Україні чомусь юридична особа має нерівноправний статус та утиски на противагу фізичній особі. Багато хто вважає, що паплюжити приватну власність юридичної особи можна, а фізичної особи не можна. Так не повинно бути, якщо це правова держава ... Зараз ми маємо парадоксальну ситуацію, коли власник приватної земельної ділянки не може дістатися до неї фізично - це парадокс, це протиправно і протизаконно", - зазначила вона.

ТОВ "Нова Слобідка" хоче змінити ставлення суспільства до забудовника і надати можливість розвиватися мікрорайону, кажуть представники компанії. Підприємство готове інвестувати кошти, відкрите до діалогу щодо проблем місцевих жителів, тому що компанія хоче реалізувати інвестиційний проект і вкласти в розвиток Микільської Слобідки понад 50 млн.грн.

ТОВ "Нова Слобідка" починає нову еру співпраці забудовника з громадськістю та готове максимально сприяти розвитку та благоустрою мікрорайону Микільська Слобідка.

А у вересні компанія вийшла на відкритий діалог з жителями і зібрала кілька тисяч підписів на підтримку реалізації оновленої Зони Здоров'я і красивої, функціональної набережної р. Десенка (протока р. Дніпро).

"Люди хочуть утеплення багатоквартирних житлових будинків, доступу до питної води, безпечний двір, впровадження системи відеоспостереження та реновації Зони Здоров'я, основного громадського простору району. Забудова, в свою чергу, планується виключно на території приватної власності.

Тому всі оголошені суспільно-соціальні проекти ТОВ "Нова Слобідка" планує розвивати разом з громадою мікрорайону і виділяти на це десятки мільйонів гривень інвестицій. На даний момент понад 3 тис. жителів району поставили свій підпис під пропозиціями до соціального меморандуму. А це близько 20% жителів мікрорайону!" - зазначив Максимов.

Юрист компанії ТОВ "Нова Слобідка" Юрій Максимов зазначив, що на території Микільської Слобідки проживає близько 17 тис. жителів багатомільйонної територіальної громади міста Києва.

У серпні ТОВ "Нова Слобідка" замовила відповідне соцопитування для того, щоб дізнатися думку жителів на що конкретно потрібно виділяти кошти та яких соціальних благ потребують громадяни даного мікрорайону.