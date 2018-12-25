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Поліція Каталонії розшукує виконавця можливого теракту

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 05:22
Поліція Каталонії розшукує виконавця можливого теракту
Фото:

У Барселоні посилено заходи безпеки

Поліція Каталонії отримала відомості про можливість теракту в центрі Барселони після того, як з відповідною інформацією виступив Держдепартамент США. Про це повідомили джерела в поліції, передає РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El Periodico.

Наразі іспанські правоохоронці ведуть розшук передбачуваного виконавця нападу - уродженця Марокко Брахіма Лміді. Відомо, що йому близько 40 років, однак поліція не може однозначно стверджувати, чи він перебуває зараз на території країни.

Уточнюється, що каталонська поліція отримала інформацію про можливий теракт в минулі вихідні від Розвідувального центру з боротьби з тероризмом і організованою злочинністю (CITCO).

За інформацією видання, одразу після надходження цих даних, правоохоронні органи автономії перейшли на посилений режим роботи: в Барселоні поліцейські зупиняють автомобілі, фургони й автобуси для оглядів і обшуків і посилено патрулюють центр міста, зокрема, в районі пішохідної вулиці Рамбла.

Нагадаємо, у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки попередили про загрозу теракту в іспанському місті Барселона в період різдвяних свят.

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