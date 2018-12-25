Полиция Каталонии разыскивает исполнителя возможного теракта

Фото: полиция Каталонии

В Барселоне усилены меры безопасности

Полиция Каталонии получила сведения о возможности теракта в центре Барселоны после того, как с соответствующей информацией выступил Госдепартамент США. Об этом сообщили источники в полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El Periodico.

В данный момент испанские правоохранители ведут розыск предполагаемого исполнителя нападения - уроженца Марокко Брахима Лмиди. Известно, что ему около 40 лет, однако полиция не может однозначно утверждать, находится ли он сейчас на территории страны.

Уточняется, что каталонская полиция получила сведения о возможном теракте в минувшие выходные от Разведывательного центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO).

По информации издания, сразу после поступления этих данных, правоохранительные органы автономии перешли на усиленный режим работы: в Барселоне полицейские останавливают автомобили, фургоны и автобусы для досмотров и обысков и усиленно патрулируют центр города, в частности, в районе пешеходной улицы Рамбла.

Напомним, в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки предупредили об угрозе теракта в испанском городе Барселона в период рождественских праздников.