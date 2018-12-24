У Держдепі США попередили про небезпеку теракту в Барселоні

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Теракт можливий у період різдвяних свят

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки (США) попередили про загрозу теракту в іспанському місті Барселона в період різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепу у Twitter.

Зазначається, що терористи можуть здійснити атаку в туристичних місцях, транспортних вузлах чи інших громадських місцях.

"Іспанія: проявляйте підвищену обережність у зонах руху транспорту, в тому числі автобусів, в районі Барселони Ла Рамбла під час різдвяних і новорічних свят. Терористи можуть атакувати майже або взагалі без попередження, вибравши ціллю туристичні місця, транспортні вузли та інші громадські місця", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті теракту у Сомалі 22 грудня загинули 17 людей. Ще щонайменше 25 осіб отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої п'ять людей загинули, ще 12 були поранені. Через стрілянину у Франції посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках.

Пізніше, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт в Страсбурзі (Франція).