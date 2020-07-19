Поліція Ізраїлю застосувала водомети для розгону протестувальників

Поліція Ізраїлю застосувала водомети щодо протестувальників, які заблокували ієрусалимську швидкісну залізницю. В Єрусалимі і Тель-Авіві продовжилися масові мітинги проти посилення обмежень на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Times of Israel.

Акція протесту була біля офіційної резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Демонстранти вимагали його відставки. Потім мітинг переріс у сутички з поліцією.

У поліції заявили, що застосування сили стало відповіддю на заворушення і перекриття доріг. Демонстранти пройшли маршем центральними вулиця Єрусалиму, підпалюючи сміттєві контейнери і розбиваючи вітрини.

В ході протесту було затримано щонайменше 50 мітингувальників.

Нагадаємо, декілька днів тому в Єрусалимі (Ізраїль) кілька тисяч демонстрантів зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою його відставки.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно містить в собі двох прем'єр-міністрів.