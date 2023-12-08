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Полиция идентифицировала всех жертв удара по Новогродовке, спасательная операция завершена

Новогродовка, Пятница 08 декабря 2023 16:26
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Полиция идентифицировала всех жертв удара по Новогродовке, спасательная операция завершена Архивное фото: Полиция идентифицировала всех жертв удара по Новогродовке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители завершили поисковые работы на месте российского удара в Новогродовке (Донецкая область). Удалось идентифицировать еще одну жертву атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Поисковые работы в Новогродовке завершены. Криминалисты идентифицировали всех членов семьи, которую убила российская ракета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из найденных на месте обстрела фрагментов тела принадлежит 33-летней женщине, которую искали неделю. Личность погибшей установили с помощью ДНК-анализа. Ранее полицейские идентифицировали ее мужа и 8-летнюю дочь.

Семья погибла 29 ноября в результате ракетного удара по многоквартирному дому в Новогродовке. Первым нашли ребенка - его опознала бабушка. Чтобы разыскать родителей, спасатели и полиция дважды обследовали более 500 тонн строительного мусора. К поискам привлекали кинологов со служебными собаками.

После тщательного осмотра на месте обстрела обнаружили фрагменты тел. Идентифицировать и отца, и мать полицейским удалось только благодаря ДНК-тесту. В общем российская ракета унесла жизни 5-х человек: молодой семьи и двух мужчин - 62 и 55 лет.

Обстрел Покровского района

Напомним, 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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