Поліція Харкова та Одеси також заявила про масове мінування

Слідом за повідомленнями про масове мінування в Києві подібні дзвінки надійшли до поліції Харкова та Одеси. На даний момент інформація перевіряється.

Про це йдеться в повідомленні обласних управлінь поліції.

Повідомляється, що в Харкові надійшло повідомлення про масове замінування лікарень, супермаркетів, торгових центрів, банків, відділень пошти, а також будівель залізничного та автовокзалів.

"В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території", - відзначили в поліції Харкова.

Крім того, поліція Одеси перевіряє інформацію про замінування ряду об'єктів соціальної інфраструктури.

"На місце події направлені працівники вибухотехнічного управління та ДСНС, кінологи, слідчо-оперативні групи відділів поліції, кінологи і патрульні", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масове замінування об'єктів у Києві, зокрема, великого ТРЦ, будівлі суду та кіосків в районі станції метро "Мінська".

Згодом в районі метро "Мінська" прогримів вибух, однак стало відомо, що піротехніки провели контрольований підрив підозрілого предмету.