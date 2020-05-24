Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів

Як зазначається, мітинг відбувся внаслідок того, що новий закон викликав побоювання на фінансових ринках і докір з боку іноземних урядів, міжнародних правозахисних груп і деяких ділових лобі.

Згідно з новим законом, у місті заборонять антиурядові заклики, заклики до відокремлення від Китаю та інші сепаратистські акції. При цьому влада не буде ухвалювати його окремо. Таким чином він одразу набере чинності на території Гонконгу.

Це рішення центральна влада ухвалила після того, як зрозуміла, що місцева влада Гонконгу нездатна самостійно ввести заходи з врегулювання ситуації в місті.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Гонконзі, попри карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, поновилися антиурядові акції протесту.

Також РБК-Україна писало, що китайська влада збирається розглянути закон проти волі протестувальників.