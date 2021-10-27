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Поліція Чехії підозрює оточення президента в ненаданні своєчасної медичної допомоги

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Прага, Середа 27 жовтня 2021 22:00
Поліція Чехії підозрює оточення президента в ненаданні своєчасної медичної допомоги Фото: Мілош Земан, президент Чехії (flickr.com/parliamentaryassembly)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національне управління по боротьбі з організованою злочинністю Чехії (NCOZ) почало перевірку людей з оточення президента країни Мілоша Земана. Правоохоронці підозрюють їх у ненаданні своєчасної медичної допомоги главі держави та підробці документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Respekt.

За його даними, правоохоронці з'ясовують, чи не вчинили люди з оточення Земана злочин, не надавши йому медичну допомогу в замку в Ланах, де він перебував до госпіталізації.

Також поліція підозрює людей з оточення Земана в підробці і привласненні повноважень президента країни. Зокрема, мова йде про можливу підробку підпису глави держави на документі про скликання нової Палати депутатів 8 листопада.

У прокуратурі відмовилися прокоментувати виданню хід розслідування кримінальних справ. При цьому там уточнили, що в обох випадках підозрюваним загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Чехії розгорівся скандал, пов'язаний з госпіталізацією Земана - його підпис на рішенні про скликання Палати депутатів могли підробити.

Зазначимо, у жовтні президента Чехії госпіталізували з печінковою енцефалопатією.

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Чехія Мілош Земан
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