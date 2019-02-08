Поліція Британії підозрює ще двох росіян в отруєнні Скрипалів

Фото: підозрювані в отруєнні Петров і Боширов (скріншот з відео)

Тепер у справі проходять п'ять підозрюваних

Поліція Великобританії веде розслідування відносно ще двох росіян, яких підозрюють в причетності до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Як зазначається, у "справі Скрипалів" тепер проходить п'ятеро підозрюваних. Передбачається, що силовики проінформують британський уряд про докази проти двох нових підозрюваних в найближчі кілька тижнів.

За версією поліції, двоє росіян видавали себе за туристів, щоб отримати британську візу. Після нападу, який стався в березні 2018 року, вони повернулися в Росію. Співрозмовники Daily Mail відзначають, що роль обох в цій операції була "набагато меншою" в порівнянні з іншими учасниками. Крім того, нові підозрювані пересувалися по британській території окремо від основної групи отруйників.

Раніше стало відомо, що у "справі Скрипалів" з'явився третій підозрюваний - офіцер військової розвідки Росії з вигаданим ім'ям Сергій Федотов. Стверджується, що він прибув до Британії, щоб допомагати Олександру Петрову і Руслану Боширову.

РБК-Україна писало, що ще одним потерпілим внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок", якою отруїли родину Скрипалів, виявився бізнесмен із Болгарії.