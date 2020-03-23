Поліція блокувала продаж спецквитків на проїзд у транспорті Києва

Національна поліція блокувала продаж спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті Києва, які дозволяють на період карантину здійснювати поїздки працівникам критичної інфраструктури. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, невідомі розмістили повідомлення про продаж спецквитків на проїзд у транспорті Києва на одному з рекламних інтернет-майданчиків.

"Поліцейські оперативно виявили це повідомлення і заблокували його. Також правоохоронці провели профілактичну бесіду з керівництвом інтернет-ресурсу про необхідність блокування аналогічних оголошень", - повідомили в МВС.

Зараз киберполиция встановлює причетних до розміщення даного повідомлення.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу в Києві з 23 березня заборонений проїзд в громадському транспорті всім, крім працівників критичної інфраструктури. Перевозитися лише медпрацівники, рятувальники, правоохоронці, працівники продуктових магазинів, аптек і стратегічних підприємств за наявності спеціального пропуску.

Згідно схемою маршрутів, в Києві працює по 6 автобусних і трамвайних, а також 5 тролейбусних маршрутів для працівників критичної інфраструктури.