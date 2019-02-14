Поліція АРК відкрила кримінальну справу через обшуки в Криму

Після обшуків ФСБ РФ затримала трьох кримських татар

Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыло уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища крымских татар, у которых российские силовики провели обыски. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

"По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступления ч. 2. ст.162 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы до пяти лет. Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется Прокуратурой АР Крым", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар. Обыски прошли в поселке Октябрьское Красногвардейского района. После следственных действий силовики задержали Решата Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. Их увезли в управление ФСБ России в Симферополе.

Ранее в селе Орехово Сакского района оккупированного Крыма 8 февраля 2019 российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько. После обыска изъятые вещи увезли в Симферополь, где переписали все контакты с телефона, а также провели беседу и заявили, что "будут проводить экспертизу того, что забрали".

Напомним 6 февраля, ЕСПЧ перенес на неопределенный срок слушанья по крымской жалобе Украины против России по поводу аннексии Крыма.