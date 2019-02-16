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Поліція АРК відкрила провадження через зникнення кримських татар


ФСБ проводила обшуки та затримання 14 лютого

Полиция Крыма открыла уголовное производство по факту насильственного исчезновения на оккупированном полуострове крымскотатарских активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службы Национальной полиции.

Как отмечается, уголовное производство открыто по части 1 статьи 146-1 (Насильственное исчезновение) Уголовного кодекса Украины.

В полиции АРК отмечают, что после аннексии Крыма российская власть практикует массовые обыски у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

После утренних обысков 14 февраля в домах крымских татар в пгт Октябрьское Красногвардейского района в аннексированом Крыму управлением так называемой Федеральной службы безопасности задержаны трое крымскотатарских активистов.

Вследствие этого следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе открыто уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

Фото: задержанные крымские татары (npu.gov.ua)

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации (РФ) подтвердила, что задержала в аннексированом Россией Крыму трех жителей Красногвардейского района по подозрению в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

Позже стало известно, что задержанного после обысков Эскендера Абдулгьаниева российские силовики принудительно записали гражданином РФ.

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