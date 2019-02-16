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Поліція АРК відкрила провадження через зникнення кримських татар

Новини » Суспільство    16.02.2019 - 10:15
Поліція АРК відкрила провадження через зникнення кримських татар
Фото: обшуки в Криму (facebook.com.crimeansolidarity)

ФСБ проводила обшуки та затримання 14 лютого

Поліція Криму відкрила кримінальне провадження за фактом насильницького зникнення на окупованому півострові кримськотатарських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції

Як зазначається, кримінальне провадження відкрите за частиною 1 статті 146-1 (Насильницьке зникнення) Кримінального кодексу України. 

У поліції АРК наголошують, що після анексії Криму російська влада практикує масові обшуки в активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу та кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Після ранкових обшуків 14 лютого в будинках кримських татар у смт. Жовтневе Красногвардійського району, що в анексованому Криму, управлінням так званої Федеральної служби безпеки затримано трьох кримськотатарських активістів.

Унаслідок цього слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного затримання кримських татар: Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова та Рустема Емірусеінова. 

 

Фото: затримані кримські татари (npu.gov.ua)

За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. 

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації (РФ) підтвердила, що затримала в анексованому Росією Криму трьох жителів Красногвардійського району за підозрою в причетності до діяльності організації "Хізб ут-Тахрір". 

Пізніше стало відомо, що затриманого після обшуків Ескендера Абдулгьанієва російські силовики примусово записали громадянином РФ.

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