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Поліція заарештувала сім людей поблизу місця проведення саміту G7

Автор: РБК-Україна

Поблизу місця проведення саміту "Великої сімки" (G7) правоохоронці зупинили дві машини. Після їх обшуку було заарештовано сім людей.

Про це повідомляє BBC.

За повідомленням поліції, машини обшукали приблизно в трьох милях від місця проведення саміту G7 в Корнуоллі.

Правоохоронці виявили фарбу, димові гранати і гучномовці після зупинки автомобіля і фургона біля Логганс-роуд в Хейлі в четвер.

Поліція Девона і Корнуолла повідомила, що сім заарештованих залишаються під вартою.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки" (G7). Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

У перший день саміту лідери США, Великобританії, Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Європейського Союзу візьмуть участь в урочистому прийомі за участю королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, вчора в Британії в районі проведення саміту G7 евакуювали готель через "бомбу".

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