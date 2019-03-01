Поліція в 2018 році передала в суд 26 справ щодо злочинів проти журналістів

З 258 кримінальних справ, відкритих в 2018 році, 176 відкрито за статтею 171 ККУ

В 2018 году полиция передала в суд 26 дел, связанных с преступлениями против журналистов. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Сообщается, что из 258 уголовных производств, открытых в 2018 году, 176 открыто по статье 171 Уголовного кодекса Украины "Воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности".

Соответственно статье 345-1 УКУ "Угрозы жизни журналиста" - 72 дела, по статье 347-1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" - 9, и по статье 348-1 "Посягательство на жизнь журналиста" - 1.

Напомним, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что часть преступлений, которые совершаются против представителей медиа, остается вне поля зрения правоохранительных органов. Во время презентации медиа юрист Роксолана Арийончик сообщила, что за прошлый год было зафиксировано около 100 правонарушений против журналистов, но до суда дошли далеко не все.

Добавим, Национальный союз журналистов Украины в декабре прошлого года зафиксировал пять нападений на журналистов.