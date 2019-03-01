Поліція в 2018 році передала в суд 26 справ щодо злочинів проти журналістів

Фото: Артем Шевченко (УНІАН)

З 258 кримінальних справ, відкритих в 2018 році, 176 відкрито за статтею 171 ККУ

В 2018 році поліція передала в суд 26 справ, пов'язаних з злочинами проти журналістів. Про це заявив глава департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає РБК-Україна з посиланням на МВС.

Повідомляється, що з 258 кримінальних проваджень, відкритих в 2018 році, 176 відкрито за статтею 171 Кримінального кодексу України "Перешкоджання професійній журналістській діяльності".

Відповідно до статті 345-1 ККУ "Загрози життю журналіста" - 72 справи, за статтею 347-1 "Умисне знищення або пошкодження майна" - 9, і за статтею 348-1 "Посягання на життя журналіста" - 1.

Нагадаємо, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що частина злочинів, які скоюються проти представників медіа, залишається поза полем зору правоохоронних органів. Під час презентації медіа юрист Роксолана Арійончик повідомила, що за минулий рік було зафіксовано близько 100 правопорушень проти журналістів, але до суду дійшли далеко не всі.

Додамо, Національний союз журналістів України в грудні минулого року зафіксував п'ять нападів на журналістів.