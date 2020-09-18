У поліції розкрили подробиці про підозрюваного в нападі на Балуха

Фото: Володимир Балух (ua krymr com)

У п'ятницю, 18 вересня, правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Ним виявився киянин, 1988 року народження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За даними поліції, 7 вересня чоловік прийшов у гості до знайомого, який працює охоронцем в одному з ресторанів.

Того вечора Володимир Балух разом з друзями відзначали річницю визволення з полону в ресторані "Козак". Близько опівночі він вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".

"Там у нього виник конфлікт з невідомим. Чоловік ударив його ногою - потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник зник, не надавши потерпілому допомогу", - йдеться в повідомленні.

Вранці Балуха доставили в лікарню.

Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають від семи до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували, у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

За словами колишнього політв'язня Олега Сенцова, в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

В Офісі президента не виключають політичних мотивів в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій, а слідство розглядає чотири основні версії нападу.