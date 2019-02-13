У поліції розповіли, скільки справ відкрили за підкуп виборців за вівторок

Факти підкупу зафіксували у Кіровоградській, Полтавській, Київській та Черкаській областях

Национальная полиция сообщает об открытии 4 уголовных производств по факту подкупа избирателей 12 февраля в ходе кампании на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 1165 сообщений о нарушениях. Полицейские открыли 48 уголовных производств. В частности, 27 дел касаются нарушений избирательного законодательства, еще 21 уголовное производство связано с проведением избирательной кампании.

Кроме того, правоохранители составили 287 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере.

"12 февраля в Кировоградской, Полтавской, Киевской и Черкасской областях в дежурную часть Нацполиции поступили заявления от граждан о подкупе избирателей. Поэтому по данным фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки на территории государства всего зарегистрировано 56 сообщений о событиях, связанных с выборами.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины по состоянию на 11 февраля уголовные дела о массовых подкупах избирателей кандидатами в ходе кампании на выборах 2019 отсутствуют.

Как писало РБК-Украина ранее, парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства".

Добавим, за сутки 10 февраля Нацполиция открыла три уголовных производства за подкуп избирателей в ходе кампании на выборах 2019.