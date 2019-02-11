У поліції розповіли, скільки справ відкрили за підкуп виборців за добу

Усього з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 38 справ, пов’язаних з виборами

За сутки Национальная полиция открыла три уголовных производства за подкуп избирателей в ходе кампании на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указано, что нарушения зарегистрированы 10 февраля в Черниговской, Харьковской и Тернопольской областях. Всего с начала избирательной кампании полицейские открыли 38 уголовных производств, связанных с выборами. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения.

"Вчера в полицию обратился пенсионер из Тернополя и сообщил, что неизвестный по мобильному телефону осуществляет подкуп избирателей в пользу одного из кандидата в президенты Украины. Аналогичные сообщения поступили от жителей Харькова и города Прилуки Черниговской области. По этим трем фактам открыты уголовные производства по ч. 2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 62 сообщения о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании - 1041 сообщение.

"Из них по 38 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По трем из них нарушителям уже избраны меры пресечения. Также составлены 266 административных протоколов. Проводится проверка 241 сообщения", - добавили в полиции.

Напомним, по состоянию на 6 февраля полиция открыла еще три уголовных производства по информации о нарушении избирательного законодательства. Отмечалось, что всего с начала президентской избирательной кампании полиция открыла 19 уголовных производств и составила 170 административных материалов по фактам нарушения в избирательной сфере.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства".