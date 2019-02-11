У поліції розповіли, скільки справ відкрили за підкуп виборців за добу

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Усього з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 38 справ, пов’язаних з виборами

За добу Національна поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців у ході кампанії на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Вказано, що порушення зареєстровані 10 лютого у Чернігівській, Харківській та Тернопільській областях. Всього з початку виборчої кампанії поліцейські відкрили 38 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборами. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи.

"Вчора до поліції звернувся пенсіонер з Тернополя та повідомив, що невідомий по мобільному телефону здійснює підкуп виборців на користь одного з кандидата в президенти України. Аналогічні повідомлення надійшли від мешканців Харкова та міста Прилуки Чернігівської області. За цими трьома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.

Крім того, вказано, що за минулу добу на території держави зареєстровано 62 повідомлення про події, пов’язані з виборами. А з початку передвиборчої кампанії - 1041 повідомлення.

"З них за 38 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За трьома з них порушникам вже обрано запобіжні заходи. Також складено 266 адміністративних протоколи. Проводиться перевірка щодо 241 повідомлення", - додали у поліції.

Нагадаємо, станом на 6 лютого поліція відкрила ще три кримінальні провадження за інформацією про порушення виборчого законодавства. Зазначалося, що всього з початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних проваджень і склала 170 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав проект закону №8270 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".