Біля будівлі Ради затримали чоловіка з гранатою

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правоохоронці знайшла в нагрудній сумці чоловіка саморобний вибуховий пристрій

Правоохоронці у п'ятницю, 19 липня, затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

В Національній поліції повідомили, що у чоловіка 1997 року народження в нагрудній сумці виявлено саморобний вибуховий пристрій, що складається з ВОГ-17 і запалу УЗРГМ. Правоохоронці з'ясували, що він - дезертир.

Зазначимо, біля будівлі Верховної ради сьогодні о 23:00 має відбутися зустріч лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука з виборцями.

Фото (tsn.ua)

Нагадаємо, в Дубно замінували автомобіль кандидата у депутати Верховної ради на позачергових парламентських виборах. До авто кандидата прикріпили страйкбольну гранату. ЗМІ повідомляли, що мова йде про кандидата в нардепи від об'єднаних сил націоналістів ВО "Свобода" по виборчому округу №154 в Рівненській області Володимира Ткачука.

Додамо, у центрі Херсона ввечері 8 липня сталося загоряння автомобіля місцевої юристки, яка є довіреною особою кандидата у народні депутати на виборах до Верховної ради.