У поліції розповіли подробиці перестрілки в Харкові

Перестрілка в Харкові 25 жовтня виявилася "бандитськими розборками". Про це заявив поліції Харківської області Валерій Сокуренко, передає прес-служба поліції в Facebook.

За його словами, стрілянина біля супермаркету "Восторг" у Харкові була "бандитською розборкою".

"Вони відносяться до людей, які системно порушують закон. На деяких з них це вже третій замах на вбивство", - зазначив Сокуренко.

Він також виклав версію правоохоронців. Двоє жителів Харкова вийшли з супермаркету і прямували до авто, але на парковці їх чекав озброєний чоловік.

"Почалася перестрілка: постріли були з обох сторін. В результаті один чоловік помер у машині "швидкої", іншого доставили в реанімацію з пораненнями стегна, плеча і голови, він у важкому стані. Нападник зник на автомобілі Toyota RAV4, його згодом знайшли покинутим", - сказав Сокуренко.

Згодом поліція помітила підозрюваного в районі Південного вокзалу.

"В результаті вибуху він загинув. Думаю, це не був нещасний випадок", - підкреслив начальник поліції і додав, що підозрюваний був мешканцем Донецької області.

"Таке враження, що кілер замовника боявся більше, ніж поліцію. Замість того, щоб здатися патрульним - він підірвався", - додав Сокуренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загиблий в цій перестрілці був свідком по справі про вбивстві депутата російської Думи Дениса Вороненкова.

Також відомо, що жертвами замаху стали Володимир Борох і Георгій Ісаков, яких пов'язують з харківською організацією "Оплот" і місцевими кримінальними колами.