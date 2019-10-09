У поліції розповіли деталі сутички у Кремінній

Поліції розповіла подробиці сутички у Кремінній між активістами та правоохоронцями. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

Як повідомляється, співробітники полку поліції особливого призначення "Миротворець" Національної поліції у Київській області, які з 2014 року несуть службу на Луганській області та забезпечують правопорядок на блокпостах, зупинили автомобілі для передбаченої законодавством перевірки документів.

Однак громадяни відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських. У результаті виник словесний конфлікт, який пізніше переріс у штовханину.

Під час сутички один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля. Наразі йому надається медична допомога.

Як зазначається, спецпризначенець здійснив попереджувальний постріл у повітря. Жодних спецзасобів чи зброї до осіб, котрі відмовилися виконувати законні вимоги поліцейських, не застосовували.

В результаті сутичок поліцейські затримали двох осіб. Один із затриманих - водій авто, який здійснив наїзд на ногу спецпризначенцю, інший - перебував у розшуку. Також, після огляду авто, співробітниками поліції було вилучено шість одиниць мисливської вогнепальної зброї. Після перевірки вона буде повернута власникам.

Наразі ситуація знаходиться під контролем.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, в Кремінній на КПВВ сталася сутичка між громадянами та правоохоронцями. Через блокпост намагалися прорватися громадяни без подання документів і перевірки транспортних засобів. В результаті зіткнення постраждав один правоохоронець.