У поліції розповіли, що на "Азовсталі" в Маріуполі знаходиться багато цивільних

"Жінки, діти, люди похилого віку і немовлята, в тому числі. Ці люди ховалися від обстрілів, тому що тут є притулки, які дозволяють якийсь час пережити обстріли",-зазначив Вершинін.

Він також розповів, що російські окупанти використовують мирне населення для розкопок завалів, збору трупів і організації масових поховань. При цьому жителі Маріуполя трудяться за їжу.

"Російська армія просто прибирає сліди своєї діяльності після обстрілів", - зазначив патрульний.

Вершинін підтвердив, що мирних жителів змушують надягати білі пов'язки (на праву ногу і ліву руку). Точно таке ж маркування є у російських військових.

"Вони виводять місцеве населення в ранг комбатантів, позначаючи їх таким чином. Потім спеціально відправляють цих людей на точки, де відбувається вогневий контакт між сторонами і ці люди можуть загинути", - заявив Вершинін.