Влада Києва просить СБУ розслідувати мінування Олександрівської лікарні

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Лікарню вчора евакуювали після анонімного дзвінка

Службу безпеки України попросили розслідувати вчорашнє мінування Олександрівської лікарні, яка на час епідемії коронавірусу в Україні є опорною в лікуванні цього захворювання. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, він попросив СБУ оперативно розслідувати вчорашній інцидент.

"Такі речі не повинні залишатися безкарними. Вчора вночі евакуювали пацієнтів з медзакладу, який є опорним в лікуванні хворих коронавірусом. Я дякую рятівникам за оперативну роботу, усім, хто перевіряв корпуси лікарні... а також всім лікарям, які вчора працювали спокійно і професійно", - додав Кличко.

Нагадаємо, вчора близько 22:00 надійшло повідомлення про мінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні, де лежать пацієнти з коронавірусом. Анонім повідомив, що нібито заклав 5 кілограмів тротилу і о 3 годині ночі в лікарні відбудеться вибух.

Як повідомили в поліції, інформація про замінування не підтвердилася. На момент обстеження території та приміщень було евакуйовано більше 100 осіб, серед яких пацієнти і медперсонал.

Слідчі порушили справу за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.



