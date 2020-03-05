У поліції назвали причину обшуків у автодорі Миколаївської області

Сьогоднішні обшуки у Службі автомобільних доріг Миколаївської області та Миколаївському облавтодорі пов'язані зі справою щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як встановили правоохоронці, група осіб у змові з посадовцями Служби автомобільних доріг (САД) та Миколаївського облавтодору, використовуючи зареєстровані на підставних осіб підприємства, заволодівала бюджетними коштами.

Зазначається, що сьогодні правоохоронці в рамках розслідування правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проводять 24 обшуки у службових кабінетах Миколаївського облавтодору та САД, а також за місцем проживання колишнього та нинішнього керівництва вказаних підприємств, в офісах приватних підприємств, які виконували підрядні роботи, та за місцем мешкання службових осіб підприємств-підрядників.

Крім того, слідство досліджує експлуатацію та ремонт доріг на території Миколаївської області за 2019-2020 роки. Після проведення досліджень буде встановлено суму збитків, нанесених в результаті незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Миколаєві проходять обшуки у Службі автомобільних доріг. Не виключалося, що обшуки можуть стосуватися колишнього керівника САД Андрія Максименка, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Додамо, у 2019 році НАБУ затримало начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Максименка на отриманні 300 тис. гривень і 90 тис. доларів хабаря.