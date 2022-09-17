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У поліції назвали кількість кримінальних справ, відкритих проти колаборантів

Фото: У поліції назвали кількість кримінальних справ, відкритих проти колаборантів (npu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

В Україні правоохоронці відкрили 1 358 справ за фактами співпраці з російськими окупантами. Підозру в колабораційній діяльності оголошено 223 особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка.

Більшість колаборантів, які представляли місцеву владу та правоохоронні органи, виїхали до РФ. Утім, серед тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, є й керівники та вчителі освітніх закладів.

"На сьогодні зареєстровано 19 кримінальних проваджень, де фігурують директори шкіл, вчителі, які намагалися за російськими програмами викладати у школах, промивали мізки не лише батькам, а й учням. Чотирьом уже оголошено підозру", - зазначив Клименко.

Він додав, що закон один для всіх, тож, з огляду на зібрану правоохоронцями доказову базу, всі ті, хто зрадили Україну і пішли на співпрацю з ворогом, мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ арештувала мешканця Харківської області, який під час окупації допомагав загарбникам грабувати односельців.

Також ми писали, що раніше правоохоронці затримали у Запоріжжі російського агента із позивним "007".

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