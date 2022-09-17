У поліції назвали кількість кримінальних справ, відкритих проти колаборантів

В Україні правоохоронці відкрили 1 358 справ за фактами співпраці з російськими окупантами. Підозру в колабораційній діяльності оголошено 223 особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Національної поліції Ігоря Клименка.

Більшість колаборантів, які представляли місцеву владу та правоохоронні органи, виїхали до РФ. Утім, серед тих, хто пішов на співпрацю з окупантами, є й керівники та вчителі освітніх закладів.

"На сьогодні зареєстровано 19 кримінальних проваджень, де фігурують директори шкіл, вчителі, які намагалися за російськими програмами викладати у школах, промивали мізки не лише батькам, а й учням. Чотирьом уже оголошено підозру", - зазначив Клименко.

Він додав, що закон один для всіх, тож, з огляду на зібрану правоохоронцями доказову базу, всі ті, хто зрадили Україну і пішли на співпрацю з ворогом, мають бути притягнуті до відповідальності.