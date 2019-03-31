У поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 16:00

У день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За станом на 16:00 в поліцію надійшло 950 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, всього з них: Київ - 137; Дніпропетровська область - 90; Одеська - 88; Донецька - 81; Харківська - 81; Луганська - 41; Вінницька - 34.

Зазначені факти в основному пов'язані з незаконною агітацією (82); підкупом виборців (27); пошкодженням бюлетенів (20); фотографування бюлетенів (70); спробою винести бюлетені з дільниці (8). За даними фактами розпочато 12 кримінальних проваджень.

Крім того, органами поліції складено чотири адміністративних протоколів.

Нагадаємо, явка на виборах 2019, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 15 годин неділі, 31 березня, склала 44,79%. у деяких регіонах.

Додамо, в Києві спостерігачі фіксують порушення у розміщенні інформації про програми кандидатів на деяких виборчих дільницях.