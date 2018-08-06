У поліції Києва розповіли подробиці ДТП за участі маршрутки

ДТП сталося на проспекті Перемоги біля повороту на село Чайки

Правоохоронні органи відкрили справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі маршрутного таксі у Святошинському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці.

Повідомляється, що сьогодні близько 15:15 в чергову частину столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги біля повороту на село Чайки зіткнулися маршрутка і вантажний автомобіль.

За попередньою інформацією, маршрутка, розвертаючись, проїхала дві смуги, в результаті чого відбулося зіткнення з вантажним автомобілем Mercedes-Benz.

У результаті аварії одна пасажирка маршрутки - 38-річна киянка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Іншим пасажирам надали медичну допомогу на місці.

Дані зареєстровані в журналі єдиного обліку Святошинського управління поліції.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вантажівка в'їхала у маршрутку, в результаті дорожньо-транспортної пригоди кілька людей доставлені в лікарню.