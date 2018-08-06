В полиции Киева рассказали подробности ДТП с участием маршрутки

Новости Происшествия 06.08.2018 - 19:00
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

ДТП произошло на проспекте Победы возле поворота на село Чайки

Правоохранительные органы открыли дело по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутного такси в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что сегодня, около 15:15, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы возле поворота на село Чайки столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.

По предварительной информации, маршрутка, разворачиваясь, проехала две полосы, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.

В результате аварии одна пассажирка маршрутки - 38-летняя киевлянка - получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Другим пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета Святошинского управления полиции.

В полиции Киева рассказали подробности ДТП с участием маршрутки
В полиции Киева рассказали подробности ДТП с участием маршрутки
В полиции Киева рассказали подробности ДТП с участием маршрутки
В полиции Киева рассказали подробности ДТП с участием маршрутки
 

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве грузовик въехал в маршрутку, в результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек доставлены в больницу. 

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Теги:  Киев,  Киев,  ДТП,  маршрутка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС