В полиции Киева рассказали подробности ДТП с участием маршрутки
ДТП произошло на проспекте Победы возле поворота на село Чайки
Правоохранительные органы открыли дело по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутного такси в Святошинском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
Сообщается, что сегодня, около 15:15, в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы возле поворота на село Чайки столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.
По предварительной информации, маршрутка, разворачиваясь, проехала две полосы, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.
В результате аварии одна пассажирка маршрутки - 38-летняя киевлянка - получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Другим пассажирам оказали медицинскую помощь на месте.
Сведения зарегистрированы в журнале единого учета Святошинского управления полиции.
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве грузовик въехал в маршрутку, в результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек доставлены в больницу.