ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліцейському, влаштувала масову бійку в Полтаві, повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події    02.10.2019 - 15:56
Поліцейському, влаштувала масову бійку в Полтаві, повідомили про підозру
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

Колишньому сержанту поліції повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнього сержанта поліції, який влаштував масову бійку в Полтаві. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За повідомленням ДБР, колишньому співробітникові поліції винесли підозра в нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 с. 121 Кримінального кодексу України). На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Колишній працівник поліції в стані алкогольного сп'яніння і, застосовуючи біту, завдав потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Його не зупинив попереджувальний постріл у повітря, який зробив мешканець сусіднього будинку, побачивши бійку і намагаючись заспокоїти поліцейського. В результаті інциденту постраждав 17-річного хлопця з травмами було доставлено у лікарню, де під час операції лікарям довелося видалити йому селезінку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інцидент стався у Полтаві 29 вересня. Одним з фігурантів конфлікту був співробітник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

Раніше повідомлялося, що у Броварах співробітник поліції охорони на автомобілі в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті ДТП загинула одна людина, ще двоє отримали травми. У зв'язку з подією було прийнято рішення відсторонити весь керівний склад поліції охорони Київської області від виконання службових обов'язків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

НАБУ оголосило нові підозри по справі розтрати "СхідГЗК" Жеваго оголосили підозру у розтратах в банку "Фінанси та кредит"
Новини України Полтаваподозрениебійка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся