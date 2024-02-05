Полицейского из Изюма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он искал патриотов во время оккупации

Детали дела

После оккупации города предатель трудоустроился в так называемую "народную милицию".

Он помогал захватчикам патрулировать улицы, выявлял патриотически настроенных украинцев и активно вербовал своих бывших коллег для перехода на сторону врага.

После освобождения Изюма предатель остался и решил скрываться. В октябре 2022 года он наступил на противопехотную мину, которую установили россияне. В результате подрыва мужчина получил травматическую ампутацию стопы.

Его отправили в тюрьму

ГБР задержало бывшего правоохранителя совместно с работниками Нацполиции. Решением Дзержинского районного суда Харькова он признан виновным в государственной измене.

Фото: Предатель (dbr.gov.ua)

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией всего имущества и лишением специального звания.

Приговоры для предателей и коллаборантов

Недавно российского блогера Юрия Подоляка в Украине суд приговорил к 15 годам тюрьмы. Он причастен к ракетному удару по Николаеву.

Также мы писали, что российский военный весной 2022 года на территории Черниговской области убил двух человек. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.