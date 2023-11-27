RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Полицейского" из Балаклеи отправили в тюрьму, он сдавал оккупантам адреса патриотов

Архивное фото: "Полицейского" из Балаклеи отправили в тюрьму (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Балаклеи (Харьковская область) во время оккупации города сотрудничал с оккупантами и сдавал адреса местных патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

Во время оккупации Балаклеи местный житель помогал врагу развивать "правоохранительную систему", не имея никакого опыта работы в этом направлении. 

Летом прошлого года он добровольно занял должность "бойца специального отделения быстрого реагирования" в псевдоправоохранительном органе.

Фото: Коллаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Мужчина охранял склады с российской гуманитарной помощью и админздания. Кроме того, он "сливал" российским военнослужащим информацию о местных жителях с проукраинской позицией и о тех, у кого родственники проходят службу в ВСУ.

Суд отправил пособника РФ в тюрьму

Правоохранители разоблачили "полицейского", его взяли под стражу. В судебном заседании мужчина своей вины не признал. По мнению коллаборанта, он просто работал в "охранной фирме".

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Приговоры для предателей Украины

Суды в Украине регулярно выносят обвинительные приговоры для лиц, которые помогают России или сотрудничали с оккупационными властями в разных регионах страны.

Недавно сообщалось, что житель Купянска сотрудничал с россиянами и устроился работать правоохранителем. Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.

Также бывший полицейский из Балаклеи (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации города. За это суд отправил его в тюрьму на 13 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВооруженные силы УкраиныСудБалаклеяВойна в Украине