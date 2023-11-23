Экс-полицейского из Балаклеи приговорили к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с РФ

Бывший полицейский из Балаклеи (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации города. За это суд отправил его в тюрьму на 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Чем занимался бывший полицейский в оккупации

В июне прошлого года в городе Балаклея местный житель - бывший сотрудник полиции охраны Харьковской области - начал сотрудничать с оккупантами.

Он добровольно занял должность "бойца специального отдела быстрого реагирования" в "УВД ВГА Харьковской области", подав для этого необходимые документы.

Коллаборационист охранял административные здания, где находилась "новая власть". Кроме того, он лично сопровождал женщину, которая собирала "дань" с продавцов на местном рынке.

Суд отправил его в тюрьму

После деоккупации Балаклеи правоохранители разоблачили мужчину. По ходатайству стороны обвинения ему была избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото: Коллаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Он пояснил, что действительно находился в Балаклее во время оккупации, но не помнит, что он подписывал и когда.

Обвинительный приговор вынес Киевский районный суд г. Харькова. Коллаборационисту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 15 лет.

Приговоры для предателей Украины

Суды в Украине регулярно выносят обвинительные приговоры для лиц, которые помогают России или сотрудничали с оккупационными властями в разных регионах страны.

Недавно сообщалось, что житель Купянска сотрудничал с россиянами и устроился работать правоохранителем. Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.

Также жителя Луганской области приговорили к 15 годам заключения за сотрудничество с россиянами. Он помогал штурмовать украинские территории у Бахмута.