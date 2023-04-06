Полицейский из Сум помогал мужчинам незаконно пересечь границу

Сообщается, что полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумской области сговорился с группой людей и наладил преступную схему переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста.

"В рамках следствия задокументировано проведение встреч с потенциальными заказчиками "услуги", во время которых злоумышленники проводили с ними детальный инструктаж по выезду за границу. Стоимость услуг по перевозке или незаконному пересечению государственной границы составила 5 тысяч долларов США с человека. В ходе контроля за совершением преступления полицейский задержан после передачи ему взятки через посредника ", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержаны и сообщены о подозрении полицейскому по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас ему грозит до 9 лет лишения свободы. Других причастных ищут.



