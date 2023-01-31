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В ГПСУ назвали количество людей, которые хотели незаконно пересечь границу Украины с 24 февраля

Новина українською →
Украина, Вторник 31 января 2023 18:04
В ГПСУ назвали количество людей, которые хотели незаконно пересечь границу Украины с 24 февраля Фото: государственную границу Украины пытались нелегально пересечь 13 тысяч человек (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Татьяна Зарембо

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на государственных границах было задержано 13 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко на брифинге в медиацентре "Украина - Укрнинформ".

Как отметил спикер ГПСУ, попытки нелегально пересечь государственную границу Украины не прекращаются.

"В целом с 24 февраля на зеленом участке границы, то есть за пределами пропуска, было задержано более 9100 таких лиц. По-прежнему больше всего на участках границы с Румынией и Молдовой. Еще почти 3900 человек были остановлены в пунктах пропуска при попытке пересечения границы по поддельным документам или другим незаконным способом. Здесь тенденция больше наблюдается на границе с Венгрией и Польшей", - отметил Демченко.

Кроме того, спикер ГПСУ сообщил, что пассажиропоток через государственную границу снизился за год на 13% по сравнению с 2021 годом.

На днях РБК-Украина сообщало, что запрет на выезд государственных служащих за границу, кроме командировки, уже действует. Он касается и тех чиновников, которые не пригодны для воинской службы.

При этом в постановлении указан ряд причин, позволяющих чиновникам покинуть территорию Украины.

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Государственная пограничная служба
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