Полицейский из Подмосковья до смерти замучил украинца в Херсонской области, - СМИ
Полицейский из Подмосковья признался, что замучил до смерти украинца в оккупированной Горностаевке Херсонской области вместе с 4 коллегами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Детали дела
20 ноября 2023 года после допроса российскими силовиками в здании "МВД" в оккупированной Горностаевке умер 27-летний украинец Руслан Руснак.
Убитого в отделе "МВД" 27-летнего Руслана Руснака хоронили в тайне от общественности и под контролем силовиков.
"От избиения и пыток тело мужчины было синее. Еще 3 возможные жертвы российских силовиков в Горностаевке бесследно исчезли 3 месяца назад", - пишет издание.
Полицейский признался в убийстве
12 февраля 2024 года в пытках над Руснаком признался 47-летний полицейский из Люберец старший лейтенант полиции Игорь Пименов.
Он приехал работать на оккупированную территорию Украины в марте 2023 года. Пименов работал в горностаевской "оккупационной полиции" старшим опером группы экономической безопасности.
Кто еще причастен к убийству
Пименов рассказал, что совершал пытки вместе с 4 другими полицейскими:
- так называемым "начальником ОМВД Горностаевки" полковником полиции Андреем Полевщиковым, который еще в 2021 году являлся начальником ОМВД России по Октябрьскому району города Томска;
- заместителем Меркуровым В. О.;
- капитаном полиции Плюхиным В. М.;
- опером, майором полиции Денисовым А.Б.
По словам Пименова, они задержали Руслана Руснака у него дома утром 20 ноября, доставили в отдел полиции. Там ему наносили телесные повреждения, выбивая признание в наводке ВСУ, которые атаковали отдел полиции беспилотниками 13 ноября.
Уже в 16 часов задержанный умер прямо на глазах силовиков. На днях всех пятерых полицейских задержали коллеги, а оккупационный "следственный комитет" возбудил дело о превышении должностных полномочий.
Кого еще похищали полицейские
Через несколько дней после задержания Руслана Руснака в Горностаевке были задержаны еще по меньшей мере 6 мирных граждан.
Двух молодых людей отпустили через несколько дней, а по меньшей мере трое из задержанных бесследно исчезли. Это братья-близнецы Иван и Антон Штепа и 23-летний Денис Шум.
Военные преступления РФ в Украине
Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.
Двое силовиков из Дагестана пытали людей в оккупированной части Васильевского района Запорожской области. Украинский суд признал их виновным в нарушении законов и обычаев войны.
Также двое российских военных на временно оккупированной территории Херсонской области убили местного жителя. Им объявили подозрения.
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