Поліцейський із Підмосков'я до смерті закатував українця в Херсонській області, - ЗМІ

Поліцейський із Підмосков'я зізнався, що закатував до смерті українця в окупованій Горностаївці Херсонської області разом із 4 колегами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Деталі справи

20 листопада 2023 року після допиту російськими силовиками в будівлі "МВС" в окупованій Горностаївці помер 27-річний українець Руслан Руснак.

Убитого у відділі "МВС" 27-річного Руслана Руснака ховали в таємниці від громадськості та під контролем силовиків.

"Від побиття і тортур тіло чоловіка було синє. Ще 3 можливі жертви російських силовиків у Горностаївці безслідно зникли 3 місяці тому", - пише видання.

Поліцейський зізнався у вбивстві

12 лютого 2024 року в тортурах над Руснаком зізнався 47-річний поліцейський із Люберець старший лейтенант поліції Ігор Піменов.

Він приїхав працювати на окуповану територію України в березні 2023 року. Піменов працював у горностаївській "окупаційній поліції" старшим опером групи економічної безпеки.

Хто ще причетний до вбивства

Піменов розповів, що вчиняв тортури разом із 4 іншими поліцейськими:

так званим "начальником ВМВС Горностаївки" полковником поліції Андрієм Полевщиковим, який ще 2021 року був начальником ОМВС Росії по Жовтневому району міста Томська;

заступником Меркуровим В. О.;

капітаном поліції Плюхіним В. М.;

опером, майором поліції Денисовим А. Б.

За словами Піменова, вони затримали Руслана Руснака у нього вдома вранці 20 листопада, доправили у відділ поліції. Там йому наносили тілесні ушкодження, вибиваючи зізнання в наводці ЗСУ, які атакували відділ поліції безпілотниками 13 листопада.

Уже о 16 годині затриманий помер просто на очах силовиків. Днями всіх п'ятьох поліцейських затримали колеги, а окупаційний "слідчий комітет" порушив справу про перевищення посадових повноважень.

Кого ще викрадали поліцейські

За кілька днів після затримання Руслана Руснака в Горностаївці було затримано ще щонайменше 6 мирних громадян.

Двох молодих людей відпустили через кілька днів, а щонайменше троє із затриманих безслідно зникли. Це брати-близнюки Іван і Антон Штепа та 23-річний Денис Шум.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Двоє силовиків із Дагестану катували людей в окупованій частині Василівського району Запорізької області. Український суд визнав їх винним у порушенні законів та звичаїв війни.

Також двоє російських військових на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили місцевого жителя. Їм оголосили підозри.