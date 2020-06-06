Поліцейським Міннеаполіса заборонять придушувати затримуваних

В американському місті Міннеаполіс вирішили заборонити використання задушливих прийомів правоохоронцями при затриманні громадян. Також планується зобов'язати поліцейських зупиняти застосування таких прийомів до затримуваних з боку колег.

Рішення було прийнято на засіданні міської ради, повідомляє агентство Associated Press.

Після схвалення судом виконання цих заходів стане обов'язковим.

Заборона стала виконанням частини домовленостей між Міннеаполісом і міністерством з прав людини штату Міннесота, яке проводить розслідування загибелі афроамериканця Джорджа Флойда і є першим конкретним кроком реформування міської поліції після його смерті.

Уповноважений з прав людини Ребекка Лусеро заявила, що ці зміни - тільки початок зміни системи.

"Належить виконати набагато більше роботи, і вона повинна і буде виконуватися швидко, а також із залученням громадськості", - сказала вона.

Також зазначається, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розпорядився припинити навчати правоохоронців задушливим прийомам.

"Ми навчаємо методів, які наражають на небезпеку життя людей. Цьому більше немає місця в практиці та поліцейській діяльності 21-го століття", - заявив він.

Нагадаємо, що хвиля протестів у США почалась 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час арешту поліцейський притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд говорив, що задихається.

Акції протесту в Америці переросли в масові заворушення.

В результаті заворушень в США загинули не менше як 11 людей, сотні людей постраждали.