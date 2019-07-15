Поліцейським Краматорська здалися двоє бойовиків "ДНР"

У Краматорську до відділу поліції прийшли двоє чоловіків, які повідомили, що у травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували у лавах так званої "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Краматорського відділу поліції Донецької області.

Як зазначається, обидва місцеві мешканці 1975 та 1979 років народження незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим в районі Станкострою в місті Краматорськ.

"До їх обов’язків входили огляд автотранспорту та перевірка документів у водіїв та пасажирів. У якості оплати - копійки та продукти харчування", - повідомили в поліції.

Після звільнення Краматорська колишні найманці приховували інформацію про свою роботу на терористів.

Щодо учасників незаконного збройного формування розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Якщо буде доведено, під час перебування в НЗФ вони не скоювали тяжких злочинів, їх буде звільнено від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 10 липня суд Німеччини визнав винним у участі в конфлікті на сході України громадянина своєї країни, вихідця з Киргизстану. Чоловіка визнали винним у підготовці тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці.