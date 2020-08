Поліцейські застрелили темношкірого чоловіка під час затримання у Луїзіані

Чоловік погрожував холодною зброєю

Поліцейські в американському штаті Луїзіана під час затримання застрелили темношкірого чоловіка. Правозахисники назвали інцидент ще одним прикладом поліцейського насильства.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Наголошується, що інцидент у місті Лафайєт потрапив на відео, зняте очевидцями. Подію було охарактеризовано американським союзом захисту громадянських свобод як "жахливий інцидент поліцейського насильства стосовно темношкірого, що призвів до смертельного результату".

У поліції зазначили, що правоохоронці приїхали до магазину через чоловіка, що погожував холодною зброєю.

При затриманні він спробував втекти, після чого правоохоронці спробували використовувати електрошокер. Однак чоловік з ножем спробував увійти в інший магазин. Поліцейські відкрили стрілянину, унаслідок якої загинув 31-річний Трейфорд Пеллерин.

A gang of cops in Louisiana executed a 31-year-old black man last night when they shot Trayford Pellerin 10 times in the back from extremely close range as he walked away from them while carrying a knife. pic.twitter.com/PcfN4VitPE