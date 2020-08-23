Поліцейські застрелили темношкірого чоловіка під час затримання у Луїзіані

Фото: поліція спробувала затримати чоловіка (кадр з відео)

Чоловік погрожував холодною зброєю

Поліцейські в американському штаті Луїзіана під час затримання застрелили темношкірого чоловіка. Правозахисники назвали інцидент ще одним прикладом поліцейського насильства.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Наголошується, що інцидент у місті Лафайєт потрапив на відео, зняте очевидцями. Подію було охарактеризовано американським союзом захисту громадянських свобод як "жахливий інцидент поліцейського насильства стосовно темношкірого, що призвів до смертельного результату".

У поліції зазначили, що правоохоронці приїхали до магазину через чоловіка, що погожував холодною зброєю.

При затриманні він спробував втекти, після чого правоохоронці спробували використовувати електрошокер. Однак чоловік з ножем спробував увійти в інший магазин. Поліцейські відкрили стрілянину, унаслідок якої загинув 31-річний Трейфорд Пеллерин.

A gang of cops in Louisiana executed a 31-year-old black man last night when they shot Trayford Pellerin 10 times in the back from extremely close range as he walked away from them while carrying a knife. pic.twitter.com/PcfN4VitPE — MK-Ultra News (@mkultranews) August 22, 2020

Нагадаємо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почалися після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом. Незабаром протести переросли в масові заворушення.

У США розпочалося стихійне знесення пам'ятників південцям часів Громадянської війни, це торкнулося також статуй першовідкривача Америки Христофора Колумба, якого ліві активісти звинувачують у геноциді корінного населення Америки.

Також повідомлялося, що демонстранти в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джексона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.