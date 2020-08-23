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Полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания в Луизиане

Луизиана, Воскресенье 23 августа 2020 01:38
Полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания в Луизиане
Фото: полиция попыталась задержать мужчину (кадр из видео)
Автор: Артур Родивилов

Мужчина угрожал холодным оружием

Полицейские в американском штате Луизиана во время задержания застрелили темнокожего мужчину. Правозащитники назвали инцидент еще одним примером полицейского насилия.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что инцидент в городе Лафайет попал на видео, снятое очевидцами. Событие было охарактеризовано американским союзом защиты гражданских свобод как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, приведший к смертельному исходу".

В полиции отметили, что стражи порядка приехали к магазину из-за мужчины, угрожающего холодным оружием.

При задержании он попытался сбежать, после чего правоохранители попытались использовать электрошокер. Однако мужчина с ножом попытался войти в другой магазин. В итоге полицейские открыли стрельбу, в результате которой погиб 31-летний Трейфорд Пеллерин.

Напомним, протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Полицейские применили к нему жесткий удушающий прием. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки.

В США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны, это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Также сообщалось, что демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джексона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.

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