Полицейские застрелили темнокожего мужчину во время задержания в Луизиане

Мужчина угрожал холодным оружием

Полицейские в американском штате Луизиана во время задержания застрелили темнокожего мужчину. Правозащитники назвали инцидент еще одним примером полицейского насилия.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что инцидент в городе Лафайет попал на видео, снятое очевидцами. Событие было охарактеризовано американским союзом защиты гражданских свобод как "ужасный инцидент полицейского насилия в отношении темнокожего, приведший к смертельному исходу".

В полиции отметили, что стражи порядка приехали к магазину из-за мужчины, угрожающего холодным оружием.

При задержании он попытался сбежать, после чего правоохранители попытались использовать электрошокер. Однако мужчина с ножом попытался войти в другой магазин. В итоге полицейские открыли стрельбу, в результате которой погиб 31-летний Трейфорд Пеллерин.

A gang of cops in Louisiana executed a 31-year-old black man last night when they shot Trayford Pellerin 10 times in the back from extremely close range as he walked away from them while carrying a knife. pic.twitter.com/PcfN4VitPE